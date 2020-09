Kulturskolen i Søgne endrer seg når den flytter. Nærheten til flott natur, sjelerike hus med mye rom og en kulturarena byttes med så kortreist undervisning at den er helt ureist, samboerskap med skole, idrett og fritidstilbud og effektive lokaler bygd for formålet, skriver Thorbjørn Urfjell i et svar til lærerne i kulturskolen i Søgne. Foto: BRG/Filter Arkitekter