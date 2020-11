Agders klimaplan er uten effekt

Fylkesordfører Arne Thomassen har lagt fram et ambisiøst klimaregnskap for Agder, og forteller at biltrafikken må drastisk ned, det må bli dyrere å kjøre bil og folk må over på gange, sykkel og kollektiv. Det Thomassen imidlertid ikke forteller er at Agders klimaplan er helt uten effekt på det globale klimaet.

