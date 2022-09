Høyre fikk sammen med flere andre partier gjennomslag i bystyret for å opprette elevpriser for elever som utmerker seg akademisk. Nå er utformingen av både elevpris og lærerpris oppe for endelig behandling, hvor venstresida vil stemme det ned. Ikke bare sliter motargumentene med å holde vann, de ser ut til å gå på autopilot.

Flinke elever, rettere sagt elever med stort læringspotensial eller høy motivasjon, blir ofte glemt i skolen. Disse elevene lærer gjerne raskere og tilegner seg mer komplekse læringsstrukturer enn andre på samme alderstrinn. Mange av dem opplever å bli misforstått, kjeder seg på skolen, og får ikke den tilpassede undervisningen de trenger. Det gjør at flere mister motivasjonen og legger fra seg skolearbeidet.

Det er en stor utfordring at skolen ikke klarer å tilpasse seg elever med stort potensial. Ikke fordi vi ikke skal løfte de som sliter i skolen, men fordi alle elever har rett på tilpasset undervisning uansett nivå. Vi gjør ikke nok verken for å løfte de som sliter eller de som trenger ekstra utfordringer. Men desto merkeligere er det å motsette seg enkle og billige forslag som kan gi en liten boost til en av gruppene.

Elevpriser kommer ikke til å utføre mirakler i kristiansandskolen. Den største utfordringen for elever med høyt læringspotensial er først og fremst at mange lærere mangler kompetanse til å identifisere dem, og at skolene ikke har ressurser eller opplegg til å følge opp. Det arbeidet er vi nødt til å styrke. Likevel kan en elevpris vi skaper blest rundt bety mye for de som konkurrerer om den.

Hva mener du? Si din mening nederst i saken.

I videregående opplæring er det mange priser og utmerkelser elever kan kjempe om. Det kan være nasjonale, nordiske, europeiske eller globale mesterskap i kjemi eller filosofi. Det kan også være mer lokale varianter som Eilert Sundt-prisen. Eller så kan det helt enkelt være et diplom og et gavekort noen skoler deler ut til elever som har markert seg. Dette er ikke uvanlig praksis på de videregående skolene i dag.

Likevel har ikke venstresida foreslått å trekke de videregående skolene i Agder ut av mesterskap hvor elever kan vinne både priser og penger. De har heller ikke foreslått å legge ned Eilert Sundt-prisen. Godt er det. Men inkonsekvensen tyder på at venstresidas nei til innføring av lignende priser i kristiansandskolen går på autopilot, spesielt når motargumentene handler om forskjeller i skolen.

Det er ikke innføringen av enkle priser for elever som utmerker seg som skaper forskjeller i skolen. Det er sviktende politisk vilje til å stille krav, strømlinjeforming og manglende ambisjoner for skolen som gjør det. Med andre ord: Dersom venstresida er interessert i å gjøre noe med forskjellene i skolen er elevpriser et dårlig sted å starte.

Og hvem vet? Kanskje elevprisen én dag blir årsaken til at en kristiansander kommer inn på et toppuniversitet i utlandet? I så fall burde vi heie på det, på samme måte som vi heier på de elevene som trenger en ekstra dytt.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.