Dette er et gammelt og velkjent munnhell. Åpenbart og logisk formulert, men det er jo ikke alle forunt å være både frisk og rik samtidig.

Du leser nå et leserinnlegg. Det uttrykker innsenderens mening.

Om man ikke nødvendigvis er både syk og fattig, får vi nå flere og flere eksempler på en økt fattigdom som kan gjøre noen hver syk. Ikke minst innen strømkrevende småindustrier. På fredagens fvn.no står André Hjort, daglig leder/medeier i La Famiglia Restaurant frem, og illustrerer bransjens utfordringer.

«Hvor er du Støre, i denne krisen? Som leder må du steppe opp i en slik situasjon. Om du ikke klarer det, så kommuniser. Vi hører ingenting,» sier han med patos.

Det kan jo tenkes at vår Arbeiderparti-statsminister er opptatt med sitt. For eksempel: Hvordan disponere sine midler for fremtiden. Med en personlig formue (2021) på 140 millioner hvorav 90 millioner står i banken, er han nok litt «bundet opp».

