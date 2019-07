Dette vil gjøre Agder mer attraktivt

Jeg har troen på at FrP i Agder øker sin oppslutning i fylkestingsvalget denne høsten, og at vi får innflytelse sammen med andre ikke-sosialistiske parti slik at vi kan fornye, forenkle og forberede Agder. Jeg har klare planer på hvordan Agder kan få økt nasjonal innflytelse.