Jubel over NAV-ombud

Gisle Saudland, stortingsrepresentant for Frp, jubler over at partiet vil få flertall for opprettelse av et NAV-ombud som har vært en av partiets merkesaker siden 2009 (Fvn. 14 mai).

Svein Simonsen, Kristiansand

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn