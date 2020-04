Feil om Farsunds Avis

Magne Haugland har i Farsunds Avis18.april et leserinnlegg om Fædrelandsvennen og Farsunds Avis som utkom under krigen. Min far, Einar Holmer Hoven, var redaktør i Farsunds Avis fra 1939 til han døde i 1953. Han var da bl.a. styremedlem i Norsk Redaktørforening.