Norge kan ikke hjelpe lykkejegere

Foto: Bax Lindhardt / SCANPIX DANMARK

Demokratene i Norge vil at innvandringen til Norge skal være sterkt begrenset og kontrollert. Jo mer omfattende innvandringen er, og jo raskere det skjer, desto større er sjansene for at det oppstår parallelle samfunn etter etniske og sosiale skillelinjer.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn