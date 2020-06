Fungerer kapitalismen?

Du vil sikkert si ja til spørsmålet i overskriften, men der er sorte skyer på vei.

Jan Grønlund, Kristiansand

Først må det forklares hvorfor de vestlige lands aksjekurser stiger i verdi, når arbeidsløsheten er himmelhøy og forbruket er i dårlig form. Den ene grunn er TINA, som det kalles populært på Wall Street. TINA betyr »There is no alternative», som er at andre verdipapirer har dårligere muligheter for økonomisk gevinst. Eksempelvis koster det penger å investere i danske kroner og euro, som har hatt negative renter siden 2012. Grunnen til at den danske krone ikke har fallet i verdi som den norske krone er at den danske krone er bundet til euroen. Det er en misforstått frihet å la den norske krone flyte, som gjør vår kjøpekraft veldig mye dårligere.

Den største grunn til at aksjekursene stiger er at de forskjellige sentralbanker kjøper statsobligasjoner og andre gjeldsbeviser med høy risiko fra store banker og finansinstitusjoner. I Wall Street-språket heter det QE (quantitative easing), Bare i koronatiden har den amerikanske sentralbank kjøpt for 1500 milliarder dollars, og Eurobanken ECB har kjøpt for 2500 milliarder euro alene fra 2015-2018. Dette gir en vanvittig mengde penge frigitt til de store banker og finansinstitusjoner, og da får vi TINA.

Det er alvorlig galt å bruke billioner på å kjøpe finansinstitusjoners og bankers risikofylte gjeldsbevis, hvor en del kalles søppelobligasjoner for å sikre nok kapital til realøkonomiens utfordringer. Disse beløp kunne være brukt til det grønne skifte og infrastruktur, som villet ha sikret full beskjeftigelse og økonomisk vekst, som man så under kapitalismens gullalder, der varte fra 1950-1970.

Et annet problem ved nåtidens kapitalisme er at der blir færre og færre store virksomheter, fordi virksomheter blir kjøpt opp eller slått sammen med andre, hvilket går mot større grad av monopolisering. Et tredje problem er at nesten alle multinasjonale selskaper ikke betaler skatt ved bruk av skattely. Det gir en usunn konkurranseforvridning, når alle nasjonale selskaper betaler skatt.

Kapitalismen fungerer, selv om man kan ønske seg bedre konkurranse mellom nasjonale og internasjonale virksomheter. Sentralbanker bør bruke kapital på realøkonomien og ikke kun de finansielle institusjoner. Man må huske at kapitalismens gullalder ble grunnlagt av Marshallhjelpen. Håpet er at store investeringer i den grønne omstilling og infrastruktur kan gi en god realøkonomi og mange arbeidsplasser.