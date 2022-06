Foto: Kjartan Bjelland

Jeg kan forsikre dem om at Kjerkol og regjeringen holder det løftet. Vi tar krisen i fastlegeordningen på største alvor.

Det er behov for kraftfulle grep for å sikre at alle innbyggerne har en fastlege å gå til. Jeg er helt enig i at dette arbeidet haster. Regjeringen jobber derfor intenst med å ruste opp fastlegeordningen.

Vi har allerede satt i gang flere viktige tiltak for å snu utviklingen. Regjeringen har styrket ALIS-tilskuddet og gjort ordningen nasjonal. Vi jobber med å redusere fastlegenes arbeidsoppgaver med attester og erklæringer, og tildeler legevakttilskudd som kommuner kan søke på. Det er imidlertid ikke nok.

Fastlegekrisa har gått fra vondt til verre de ti siste årene uten at utviklingen er snudd. Vi vil ta sterkere og mer kraftfulle grep for å sikre en bærekraftig allmennlegetjeneste over hele landet, som sikrer rekruttering av unge leger inn i fastlegeordningen samtidig som vi beholder de som allerede er fastleger. Det innebærer at vi nå ser på hele innretningen og finansieringen av allmennlegetjenesten. Vi jobber tett med Legeforeningen og KS som viktige partnere for at løsningene skal bli gode. Regjeringen vil komme tilbake til detaljene i statsbudsjettet for 2023, som er Støre-regjeringens første budsjett. Og det er her vi har sagt at vi skal følge opp.

