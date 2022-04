Med forbehold om at du er rett sitert, ser jeg at du oppfordrer elever i videregående skole til å bruke studielånet til å reise for. Har du tenkt på at mange faktisk trenger studielånet til å leve for?

Jeg unner absolutt ungdommen å reise, men er det nødvendig liksom å gni det inn at noen har foreldre med så god råd at de betaler alle utgiftene deres, slik at de selv kan bruke hele det subsidierte studielånet og stipendet på å reise og more seg?

