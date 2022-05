Dette i en situasjon der sult, sykdom og fattigdom øker, spesielt i de aller fattigste landene. Dette skjer samtidig som statens inntekter fra den norske olje- og gassvirksomheten i år anslått til rekordhøye 930 milliarder kr. Etter at underskuddet på statsbudsjettet, før olje/gassinntekter, er dekket med ca. 300 milliarder kr, er det igjen ca. 530 milliarder kr. Dette går som «ny-innskudd» til Oljefondet. Det er over 50 prosent mer enn i noe tidligere år så lenge Oljefondet har eksistert. Legg så til noen ti-talls milliarder kr i uventede strøminntekter (etter strøm- kompensasjon) og kanskje noen ti-talls milliarder staten håver inn i økte inntekter fra uvanlig høye drivstoffpriser, som kan brukes til andre formål.

Men kjære statsminister Jonas Gahr Støre, med dine tidligere erfaringer som sekretær/assistent for generaldirektør Gro Harlem Brundtland i WHO (Verdens helseorganisasjon), som generalsekretær i Norges Røde Kors, og senere med erfaringer både som norsk utenriksminister og helseminister, er det få, om noen andre i Norge som har tilsvarende bakgrunnskunnskaper om fattige lands utfordringer som det du har. Kan du for din egen samvittighets skyld være med på å kutte hjelpen til de aller fattigste i verden i en situasjon der Norge høyst sannsynlig, bare i inneværende år, vil tjene minst 10 ganger så mye penger pga. skyhøye olje-, gass- og strømpriser som det vi kommer til å bidra med i bevilgninger til følgene av krigen i Ukraina? Det vil si hundrevis av milliarder kr som Oljefondet nå vil kunne bruke til å kjøpe seg opp til en enda større eierandel av aksjene på verdens aksjebørser. Oljefondet er jo allerede er en av verdens største investorer, både på det verdens aksjebørser, men også på eiendomsmarkedene i London, Paris, New York, og sikkert andre steder også.

5,5 milliarder kr foreslår altså du og regjeringen at skal kuttet i langsiktige bistandsmidler bl.a. til helse og utdanning for barn i noen av verdens fattigste land. Dette i en situasjon som antakelig også vil føre til økt og omfattende matmangel og sult i disse landene. Det er landenes fremtid som vil rammes hardest, nemlig barna. Forslaget til kutt i de norske bistandsmidlene har også allerede blitt kritisert av FN s generalsekretær, Antonio Guterres, i en samtale med deg, statsminister, ifølge Nrk Nyhetskanalen. Betyr det noe for deg?

Jo visst har vi utfordringer i Norge også. I likhet med mange andre land har vi fått en inflasjonsbølge som vil ramme mange gjennom økte matpriser, men også gjennom forventede, økte rentekostnader. Det er derfor ikke så rart at Norges bank, byråkratene i Finansdepartementet og andre økonomer maner til forsiktighet når det gjelder offentlig pengebruk i Norge. Det er vel også av den grunn at det i sin tid ble bestemt at Oljefondet ikke skal investere i Norge, bare i utlandet.

Men vil 5,5 milliarder kr i økt bistand til verdens fattigste føre til økt inflasjon i Norge? Jeg tror ikke det. Pengene skal jo ikke brukes i Norge, derfor er de vel akkurat like lite inflasjonsdrivende som om det samme beløpet blir tilført Oljefondet, som så investerer pengene i utlandet? Så, kjære statsminister, jeg forslår at du tar en prat med oljefondssjef Nicolai Tangen sammen med finansminister Vedum. Jeg er ganske sikker på at Nicolai Tangen synes det er helt ok bare å få 524,5 milliarder kr til nye investeringer i stedet for de beregnede 530 milliardene. Om Oljefondet har en verdi på 12.000 milliarder kr eller 11.994.5 milliarder, klarer vel Norge seg ganske bra likevel? Jeg vet av egne erfaringer at norske kroner kan rekke utrolig langt i fattige land forutsatt at pengene blir forvaltet riktig og klokt. Og det må det sørges for at skjer. 5.5 milliarder kr kan, både på kort og lang sikt, bety en forskjell for flere millioner enkeltpersoners liv.

Så kjære statsminister, vær raus, ikke smålig. Gjør om på det foreslåtte kuttet i bistandsmidlene til fattige land. Det er vel enda ikke for sent å snu? Snur du og regjeringen er jeg ganske sikker på at flertallet i Stortinget støtter det. Så lykke til med en nødvendig «snuoperasjon».

P.S. Så vet jeg jo det at også Høyre-regjeringen omprioriterte bistandsmidler til bruk i Norge i 2015 da det kom mange flyktninger hit. Jeg synes ikke om det heller da det skjedde, selv om inntektssituasjonen for landet var litt annerledes den gangen.

