Men hva er det egentlig som er så vanskelig ?

Jeg er enig med Tor Mjaaland når han tar opp stemningen i familieselskaper når denne problematikken kommer på bordet.

Har ikke diskusjonen vært høy før, så blir den det nå. Og du verden så mange teorier som kommer for dagen.

Jeg har en gang imellom stilt spørsmålet: Hvor skal jeg lese for å finne skikkelig ut av dette? Da får jeg øynene på meg. Og det spør du om som er tidligere kjørelærer!

Du må selvfølgelig lese i trafikkreglene for å finne det ut. Ja vel, da henter jeg trafikkregelboka og ber dem vise meg hvor jeg kan lese. Og har ikke lydnivået vært høyt før, så blir det det nå. De ser gjennom hver eneste paragraf, og så kommer det – jeg finner det ikke i reglene om trafikk.

Nei, selvfølgelig gjør du ikke det. I trafikkreglene er det ikke noe som heter rundkjøring.

Men forfatterne av lærebøker har det selvsagt med. Ei rundkjøring er ikke annet enn et veikryss, og da kan du se i trafikkreglene.

Og så var det det til kjedsommelighet spørsmålet om tegngiving i de veikryssene som vi kaller rundkjøringer. Ja, nå kan du gå til trafikkreglene, særlig til § 14 – punkt to. «Ved svinging eller annen vesentlig endring av kjøretøyets plassering i sideretning, skal det til veiledning for annen trafikant gis tegn».

Ja visst, akkurat som i alle veikryss – rundkjøringer inkludert.

Når det gjelder praktiseringen av tegngiving i rundkjøringer, forteller kommunikasjonssjefen i If at det går et skarpt skille i den norske befolkningen. De som tok sertifikatet før eller etter anbefalingen om å blinke «inn i» rundkjøringen. Han skriver at dette ble innført.

Hva menes med innført? Trafikkreglene har aldri hatt noe som nevnes som anbefaling, det finnes ikke.

For noen år tilbake så jeg i avisen en fra politiet som nevnte hvor man burde blinke, det finnes selvsagt heller ikke i trafikkreglene.

Trafikkreglene har kun – skal, eller, skal ikke (forbudt).

Nå drister jeg meg til å gi en anbefaling til de som føler seg usikre av og til med hensyn til tegngiving i rundkjøring.

Det er bedre å la tegnet utebli enn å gi et tegn som blir mistolket.

Bruk øynene godt, og stans heller en gang for mye enn en gang for lite.

