Dette er et gammelt munnhell som kommer til meg når jeg leser onsdagens fvn.no. «Kunstsilo og IK Start avslører nemlig nå at de blir partnere, og de to institusjonene har inngått en femårig samarbeidsavtale».

Videre:

«Dette er et helt unikt samarbeid. Det har ikke skjedd før at kunst og fotball har inngått et samarbeid som dette, sier Reidar Fuglestad, administrerende direktør i Kunstsilo.»

Jeg tror jeg dåner. Start, som er i ferd med å gå helt opp i limingen, og Kunstsilo som ikke har lim nok, i menigmanns ønske om silokunst.

Nå vil vel Starts supportere og elskere av nordisk samtidskunst si seg uenige i overskriften. So be it. For meg er dette det mest underlige samarbeid i moderne tid. I alle fall lokalt. Men, som det står på trykk i fvn.no om Marcussen og Fuglestad: De to kjenner hverandre godt, og har jobbet sammen tidligere også. Da i Color Line. Ja, da så.....

