Du har uttalt at Arendalsuka synes du ikke noe særlig om, fordi du ikke kommer i kontakt med vanlige folk. Vanlige folk, hvem er det etter ditt syn? Jeg vet om mange folk, helt vanlige mennesker uten noen verv eller tilknytning til politikk eller andre organisasjoner som besøker Arendal for å få med seg alle de stands og debatter som foregår i byen. Det «koker» av vanlige folk i gatene. Så jeg skjønner ikke deg der, Vedum, hvilke mennesker mener du da?

Du vil heller sitte på kontoret i Oslo frem til partilederdebatten mot slutten av uka, og så reise så raskt som mulig tilbake til Oslo.

Hva er du redd for, Vedum? Ingen vil deg noe vondt, men mange, mange folk vil gjerne høre hvorfor du er blitt så stille etter at du ble finansminister, hvorfor du sitter på kontoret i Oslo og vurderer og vurderer, uten å få til et eneste resultat. Mange folk ønsker også å få en forklaring på de enorme høye strømprisene, matprisene, bensin og dieselprisene, og ikke mist renta som er på vei oppover.

Husker du sa i valgkampen at bensin og dieselprisene skulle være så lave at vanlige folk hadde råd til å kjøre bil, Norge er et land med lange og øde strekninger hvor der ikke kollektivtransport, og folk er avhengig av bil for å kjøre barn i barnehage, komme seg på jobb, og handle og besøke hverandre. Klarer du ikke å innfri løftene?

Klarer du ikke å få strømprisen på en normalt prisnivå? Vi vet at i mange hus og leiligheter i dag er det kun strøm som folk har til oppvarming. Skal minstepensjonister, enslige småbarnsforeldre, de som tjener mindre enn 700.000 kroner sitte og fryse i vinter? Vannmagasinene er tappet ned fordi dere ikke vil stoppe å sende vannet utenlands. Så må vi kjøpe tilbake strøm og den er rådyr, uten at du vil gjøre noe med det, bare vurderer og vurderer. Du vil bli medskyldig når småbedrifter går konkurs, og du blir medskyldig dersom vanlige folk blir gjeldsslaver. Går bedrifter konkurs, blir det arbeidsledighet og der blir du også medskyldig.

Tør du ikke, Vedum, ta en diskusjon med folk om strøm, bensin og diesel og matprisene?

