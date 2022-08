I relativ stillhet fortelles andre historier – om barna som trakk dyna over hodet og ikke klarte å stå opp, barna som gruet seg så til å vende tilbake til skolen, at de har tilbrakt natten over toalettskålen, om barna som kanskje kom seg ut døren, men ble sittende på trappen og riste av gråt, om de som kom seg til parkeringsplassen, før de snudde og løp hjem. Og historiene om foreldrene som har tatt fri fra jobb, som sitter i gangen utenfor klasserommet eller på henteplassen nedenfor skolen, og bare venter på at barnas tålegrense skal være nådd.

Vi har hørt mange historier om barn og foreldre som synes sommeren er for lang. Det er vanskelig å fylle den med opplevelser og reiser, og enda vanskeligere når prisene stiger. Vi har fått informasjon om sommerleir og aktiviteter som skal være gratis for alle, slik at barna skal slippe å kjede seg i ferien, og slik at foreldrene skal få jobbet mens barna enda har ferie igjen.

Men vi hører lite om de som har benyttet sjansen til å bare puste i ferien. De som er takknemlig for at vekkerklokka er slått av og at de slipper maset, jaget og forventningene som venter utenfor døren. De som får en pause fra veiing og måling av sosiale ferdigheter, skoleferdigheter og idrettsprestasjoner, og de som har fått en pause fra syrlige kommentarer, mobbing og fysiske og psykiske krenkelser. De siste par månedene har de sluppet å kjenne på nederlaget de møter både når de går på skolen, og når dørstokken rett og slett blir for høy.

Både til deg som gleder deg og du som gruer deg: Jeg håper dette blir DITT skoleår.

Det er også enkelte foreldre som har kjent på en lettere hverdag i denne tiden. I 8-9 uker har de kunnet bruke tid på gode opplevelser med barna. De har kunnet løfte fokuset bort fra tapte slag mot skoleklokka, kalender med møter med skole, PPT, Statped og barnevern, og de kunne endelig få fylt ut søknadene og skjemaene som trengs for at høsten skal kunne gå opp.

Mens skolestarten har nærmet seg, har knuten i magen blitt strammere for både store og små. Det hjelper ikke med ny sveis hvis hodet er i fluktmodus, og det hjelper ikke med ny sekk dersom bagasjen allerede er for tung å bære.

Jeg ser de flotte og stolte barna som tripper av forventning foran et nytt skoleår. Jeg ser og hører foreldrenes stolthet. Og så beveger jeg meg inn i anonyme forum og hører de hemmelige historiene som treffer som et piskeslag i magen.

Både til deg som gleder deg og du som gruer deg: Jeg håper dette blir DITT skoleår. Jeg håper dette blir skoleåret du finner den voksne du føler deg trygg på. Dette blir kanskje året du møter den vennen du gleder deg hver dag til å treffe? Dette bør bli året du får alle timene og verktøyene du trenger for å kunne bli det du vil når du blir stor. Og jeg håper dette blir året du aldri er i tvil om at du er god nok.

Godt skoleår!

