Du leser nå et leserinnlegg. Det uttrykker innsenderens mening.

En kan gjerne drøfte prosenter, men jeg tror ikke han kan ha særlig mange med seg når han ikke betrakter tallene fra både 1972 og 1994 som et klart flertall mot medlemskap.

En liten feilkobling i min hukommelse må rettes. Landsmøtet i Arbeiderpartiet møttes ikke på Gjøvik men i Oslo i april 1972 . Men landsstyret møttes på Gjøvik i slutten av august og sa at regjeringen måtte gå av hvis folket valgte nei.

Folket i Europa betaler mangt og meget til EU, også Norge gjennom EØS. Midler kan komme tilbake gjennom ulike ordninger for næringslivet og da virke som god reklame for EU. En betaler julenissen 2000 spenn og han kommer med gaver til barna for 500 spenn….

Jeg vil ikke avvise at EU kan spille en fredsrolle, men kan ikke se at EU i seg selv er en fredsorganisasjon. EUs rolle avhenger av den politikk som føres.

I denne verden handler forhold mellom nasjoner om å balansere interesser opp mot hverandre, dersom fredens sak skal fremmes. Det handler ikke om abstrakte prinsipper eller verdier og en slags konkurranse om å etterleve disse. Den kompromissløse og retthaverske mentalitet mot de som «ikke deler verdiene», står på utsiden av EUs interessefellesskap og i konflikt med det, fører ikke til fred.

EUs innføring av egen valuta førte til forsterkning av finanskrisen og rammet Hellas sterkt. EU er en union i selve navnet, men er mer et forsøk på å være det. Jo lenger inn i forsøket en kommer, jo mer opprivende blir det hvis en må slå revers. EU har karakter av å være en konstruksjon ovenfra og ikke noe som er vokst frem gjennom folkevilje. Her ligger også faren for ufred og til og med krig innad i unionen.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.