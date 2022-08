Gøy å tenke på at fremtidens arbeidsplasser, og utvikling av kompetanse som vil møte framtidens utfordringer, formes der!

Det jeg har lagt merke til er at aldersdimensjonen på studentene endres med årene. Dette tyder på at arbeids- og næringsliv er i kontinuerlig endring, og livslang læring blir stadig viktigere. Norge har et stort antall høykompetansearbeidsplasser, og mange arbeidstakere vil av ulike grunner ha behov for omskolering, etter- og videreutdanning. Tett samarbeid mellom næringsliv og utdanningsinstitusjoner bidrar til gode utdanningsløp som harmonerer med hva arbeidslivet etterspør.

Da kan man vel trygt si at man «lærer så lenge man lever!»

