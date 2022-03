Etter snart fire uker med krig ser vi nå skremmende bilder av en beleiret by i ruiner, der 80 prosent av bygningene er ødelagt. Byen har vært under konstant bombardement fra russiske styrker i tre uker, over 2000 sivile skal være drept, og døde begraves i massegraver. Dette er krigens sanne ansikt, en brutal krig der sivile mål som boligblokker, barnehjem, skoler og teatre blir truffet av Putins bomber.

Militære eksperter hevder at russerne har mislykkes i sin første strategi, en blitzkrig for å ta hovedstaden og regjeringen og innsette et russiskvennlig regime. Putins mål er fortsatt å denazifisere og demilitarisere Ukraina, fjerne et styre med «narkomane nynazister». Derfor var det nødvendig med en «spesialoperasjon» og sende inn fredsbevarende styrker for å redde russerne i Donbass fra folkemord.

Foreløpig har ikke krigen gått Russlands vei. Og Putin blir mer og mer desperat. I en skremmende tale onsdag viste han tydelig tegn på desperasjon. Nå trapper han opp krigen mot sin egen befolkning og strammer grepet ytterligere. Han stempler kritikere som avskum og forrædere. De som er mot krigen er femtekolonister, nærmest insekter man må ta livet av.

En desperat leder er en farlig leder. Putin er nå isolert både økonomisk og politisk, men han har greid noe vi ikke trodde var mulig for få uker siden: å samle EU, NATO og den vestlige verden bak en rask reaksjon, fordømmelse av krigen og tøffe sanksjoner. Vi ser stadig flere eksempler på en brutalisering av krigen, at krigen rammer sivile mål i større grad. Eksperter mener nå at russernes strategi er utmattelseskrig eller slitasjekrig, jf. krigen i Mariupol. Vi ser fryktelige bilder av en utbombet by, scener som bringer tankene hen til terrorbombing av tyske byer under 2. verdenskrig.

Så det store spørsmålet er: er det dette Kyiv og andre byer har i vente, terrorbombing og brutal bykrig helt til regjeringen kapitulerer? Søndag ble et stort kjøpesenter ødelagt av en russisk missil. «Ukrainas hovedstad er et kulturelt skattkammer som tilhører hele menneskeheten», skriver Torbjørn Færøvik i Dagbladet 19. mars. «Reisende som nærmer seg Kyiv, blir som paralysert av synet som møter dem, av forgylte kirkekupler og himmelstrebende spir». Flere av bygningene står på UNESCOs verdensarvliste. Organisasjonen slår alarm: «Putins krigsmaskin må ikke få lov til å pulverisere landets rike historie».

Hvor lenge skal vi i Vesten sitte og se på at Putins krigsmaskin dreper sivile, ødelegger Ukrainas flotte byer og pulveriserer dets kulturarv?

«NATO svikter Ukraina, men har ikke noe annet valg», skriver politisk redaktør i Fædrelandsvennen 16. mars. President Zelenskyj og ledere i Ukraina ber desperat om en flyforbudssone. Men Biden, Stoltenberg og vestlige ledere sier det samme: en flyforbudssone vil bety direkte kamper mellom NATO og Russland. Og da har vi en fullskala krig mellom to atommakter.

Dette er selvfølgelig et fryktelig dilemma for vestlige ledere, ingen ønsker en opptrapping av krigen og en konfrontasjon mellom atommaktene Russland og NATO. Likevel er det stadig flere i Vesten som stiller seg spørsmålet: hvor lenge skal vi i Vesten sitte og se på at Putins krigsmaskin dreper sivile, ødelegger Ukrainas flotte byer og pulveriserer dets kulturarv?

