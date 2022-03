Staten blir rik, mens familiebudsjettet blør. Og det er folk med lave inntekter som rammes hardest. Slik har det vært på strøm i vinter, og derfor har KrF foreslått makspris på 50 øre per kWt for alle strømkunder.

Nå øker drivstoffprisene kraftig pga. krigen i Ukraina, og de kan øke til 30-40 kroner literen, ifølge enkelte anslag. Med en så stor prisøkning på så kort tid, er dette krevende å håndtere for mange familier utenfor de store byene som ikke har kollektivtransport som alternativ, og for bedrifter, særlig i distriktene, som over natten opplever kraftig økte transportkostnader.

For å dempe utslagene for familier og bedrifter, særlig i distriktene, som er avhengig av bil og veitransport, foreslår vi en midlertidig fjerning av veibruksavgiften, slik at pumpeprisen kan reduseres med om lag 6 kroner literen for bensin og 4 kroner for diesel frem til sommeren. Skulle drivstoffprisene øke ytterligere, bør også CO2-avgiften fjernes midlertidig, noe som vil bety ytterligere 2 kroner literen for bensin og 3 kroner for diesel. Dette vil koste en brøkdel av ekstrainntektene staten får som følge av økt oljepris.

Målrettede reduksjoner i prisen på strøm og drivstoff vil kunne dempe lønnskravene i lønnsoppgjøret og bidra til lavere inflasjon og lavere rente. Sverige, Frankrike og Irland har tatt grep mot de høye drivstoffprisene. Det kan også Norge gjøre.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.