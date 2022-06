Med en moderne stamvei med fire filer, adskilt med midtdeler, vil vi kunne redde liv og hindre lemlestelse, og slik spare innbyggerne for ufattelige lidelser. Det vil i neste omgang kunne spare sykehus- og helsesektoren ellers for trafikkofre, og frigjøre kapasitet til andre oppgaver.

Nå som Nye Veier har satt videre arbeider på vent, er høyt kvalifiserte arbeidsplasser i anleggssektoren i fare. For Agders næringsliv vil det ha meget stor betydning å få veiutbyggingene ferdigstilt, og tilsvarende krise hvis det hele stopper opp. Jeg pekte på at når staten håver inn avgifter på el-kraft og drivstoff, suger man opp kjøpekraft fra private husholdninger, og overfører denne til det offentlige. På toppen av dette skal private husholdninger med svekket kjøpekraft nå pålegges høyere rente på boliglån.

Jeg ser at det kan være behov for å redusere det private forbruket av forbruksvarer. Men da kan det være samfunnsmessig fornuftig at staten investerer i varig infrastruktur, konkret ved å tilføre Nye Veier friske midler og styrke til å holde fremdriften i de viktige veiprosjektene de er gitt ansvaret for.

Kari Henriksen og Kai Steffen Østensen fra Arbeiderpartiet benytter anledningen til å komme med en reaksjon på mitt innlegg, uten egentlig å svare på de problemstillinger jeg reiser.

Deler av stamveinettet på Agder og i landet for øvrig må være noe av det dårligste og mest trafikkfarlige i Europa. Den forrige regjeringen satte i gang en betydelig kvalitetsheving, og her er det viktig å holde kontinuitet i byggingen. Jeg tror nok Arbeiderpartiet kan ha viljen til dette, men den politiske bindingen de har gjør det vanskelig. Her må det da kunne bygges bredere allianser, til beste for hele samfunnet?

