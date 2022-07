Jeg synes det er flott at dere går inn i klimadebatten med hud og hår. Men å skrike at det er vår feil og at vi stjal barndommen deres høres hult ut.

Du leser nå et leserinnlegg. Det uttrykker innsenderens mening.

La meg fortelle litt om oppveksten på 70- og 80-tallet.

I oppveksten kunne en 1/2 kilo kjøtt mate 2 voksne og 3 barn. Men det var alltid grønnsaker på bordet. Ved en sjelden anledning fikk vi mat fra det lokale gatekjøkkenet. Vi hadde ikke overflod av burgere, pizza, pommes frites og kebabruller. Lørdag kveld delte fem stk, en liter cola. Ikke en 1,5 liter hver. Vi kjøpte ikke brus eller energidrikk hver gang vi passerte en kiosk. Og mengden av lørdagsgodteriet vårt kan du få plass til i en kaffekopp. Chips var en luksus vi måtte kjøpe for lommepengene, som i dag ville tilsvare ca 25. - hver uke. Biler var ikke kult for alle... Det ble sykler derimot. Og vi brukte dem flittig. Når vi skulle på sport, speider, skolen og når vi besøkte vennene våre. Vi ble ikke kjørt 200 meter til kiosken hvis det falt en liten dråpe regn fra oven.

Vi hadde en fasttelefon som vi sjelden trengte å bruke. Hvis vi ville høre om vennene våre kunne være sammen, kunne vi sykle over og spørre dem. Vi fikk ikke mobil så fort vi kunne gå.

Hver lørdag samles familien seg for å se husstandens eneste TV. Og en 24 tommers TV-boks. Vi hadde ikke store TV-er i alle rom, med et hav av strømmetjenester. Vi hadde én 1 eller 2 tv-kanaler. Og du måtte reise deg for å slå av å på tv samt bytte kanal.

På skolen brukte vi blyant og papir. Vi hadde ikke overflod av mobiltelefoner, IPads og laptoper. Da vi kom i 7. klasse, fikk vi en kalkulator. En ekte en.. Ikke en app.

Vi lekte ute i all slags vær. Lekeplassen, fotballbanen og ballbingen var full av barn. Vi satt ikke og så på Netflix eller spilte spill på datamaskiner på størrelse med romskipet Enterprise. Og når vi ble tenåringer og gyngestativet var for småbarn, møttes vi fortsatt ute eller på klubben. Vi gjorde ikke store maktsugende spillfester. Det var diskotek et par ganger i året med brus. Vi drakk ikke fra torsdag til lørdag.

Vi fikk ikke nye klær flere ganger i måneden. Vi "arvet" fra hverandre. Og mengden sko var ikke mer enn vi trengte.

Vi må jobbe sammen for å løse klimaproblemet. Vi har alle et ansvar. Ung og gammel. Men kjære ungdommer. Å gå inn i klimadebatten og lage klimastreik med budskapet om at vi har ødelagt barndommen deres?

Hvordan våger dere?

(Opphav ukjent).

