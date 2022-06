Interessant at Fædrelandsvennen belyser hvem som leder samferdselskomiteen, og området han har sine røtter i! E 39 gjennom Gloppen er heller ikke all verden, og også der skal det bygges nytt!

Men det er nærliggende å tro at en politiker fra denne regionen har liten erfaring med strekningen Søgne-Ålgård på slapsede vinterveier! Den som ikke har egne opplevelser med å møte lange karavaner med trailere på den trange og kronglete veien, vil selvsagt bare forholde seg til nøkterne trafikkmålinger med antall kjøretøy. Sp har som kjent to representanter fra Agder, en ganske usynlig og den andre mest bemerket i sine bestrebelser på å rive ned Kristiansand kommune, framfor å bygge noe for framtiden.

For 13 år siden mistet vi to nære venner på E 39, på vei til høstferie sammen med oss, en opplevelse jeg ikke unner noen andre. Derfor håper jeg at våre ledende politikere både lokalt og på nasjonalt nivå nå ser alvoret i dette, og tar noen grep som gjør at denne «utsettelsen» ikke blir permanent. Det er vel lite som tyder på at bygging blir billigere i framtiden, så hvorfor ikke bare «bygge landet» nå?

