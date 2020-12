Klimaendringer



Jeg leser i Fædrelandsvennen 5. desember i år at Jannicke T. G. og Anne Jortveit skriver at sørlandsparadiset er truet av klimaendringer. Dere skriver «I Agder stiger havet på grunn av den globale oppvarmingen.» Da må jeg spørre: Hvor mye har havet steget her på Sørlandet? Jeg har oppholdt meg ved sjøen de siste 20 årene og har ikke registrert noen havstigning utenom det normale flo og fjære. Stormfloer har jeg opplevd, men det er ikke noe nytt.

I 2005 påstod FNs klimapanel at 50 millioner mennesker ville være klimaflyktninger i 2010 pga stigende havnivå som et resultat av menneskeskapte CO2-utslipp. Blant de øyene som ble beskrevet har ingen blitt borte. I stedet har det vært en befolkningsøkning på alle øyene og for eksempel Salomonøyene har økt med 100.000 innbyggere. Jeg kunne nevne her en masse skrekkeksempler som følge av menneskeskapte CO2-utslipp som ikke har slått til.

Al Gore var en av de som startet dette klimahysteriet for mange år siden. For 11 år siden spådde han at Nordpolen ville være helt isfri om fem år. Og «de hensynsløse dårene» som han beskrev de vitenskapsfolkene som tvilte på, har da fått rett.

Jeg kunne nevne mange eksempler, men ta heller en kikk i disse bøkene:

Den oppblåste tenåring, IPPC avslørt av Donna Laframboise,

Motvind, Fakta om klimaet av Gregory Wringhstone,

Naturen styrer klimaet, redigert av prof. emer. Jan-Erik Solheim.

På YouTube kan dere se

Vitenskap og vitenskapelig uenighet - om sannheter i endring.

Ekstremvær og klimautvikling i Norge, dr. philos Kjell Stordal,

Hva styrer vårt klima, Bergsmark,

Det ustyrlige klimaet, O.Huus,

Om isbreer på Grønland, Svalbard og New Zeeland, prof. Ole Humlum, UiO og UNIS.

Stiger eller synker havnivået i Oslofjorden ? Bjørn Geir Harsson, Statens kartverk - Geodesi 1. oktober 2019.

Selvfølgelig er klimaet i endring. Slik har det alltid vært, men det er det naturen og sola som styrer.

