Det gikk ut på å likerette strøm – slik at du får likestrøm over lange kabler. Når strømmen kommer fram, vekselretter du den igjen slik at det blir 50Hz. På den måten får du mindre tap på overføringen. Det er dette som gjøres i dag også.

Jeg spurte læreren, hvorfor gjør vi dette? Strømmen er jo dyrere i Danmark?

Han fortalte meg at i Europa bruker de kullkraft. Den kan ikke reguleres opp og ned i løpet av et døgn. Vannkraft kan reguleres i løpet av 10 sekunder. De regulerer disse kullkraftverkene inn på et gjennomsnitt. Derfor har Danmark et underskudd av kraft om dagen, og et overskudd om natten. Da kan vi importere billig kraft om natten og eksportere dyr kraft om dagen. På den måten utjevner vi kraftbehovet og tjener mye penger på det.

Fornuftige ord fra læreren. Men så kom politikerne og økonomene inn i bildet...

