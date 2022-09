For en provoserende artikkel fra kulturredaktøren dette var. Å trekke linjer fra et Europa i både mat- og strømkrise, via Putins ønske om å destabilisere Europa, innom smittevern for så å koke det ned til at hyttefolket representeres av «hvit, sint mann på femti» (…) som ikke vil ha noen «urettmessig» i «lommeboken hans», er utrolig umusikalsk.

Det er ikke gitt at alle som eier hytte er «rik, norsk middelklasse»! Det er i tilfelle en naiv, forhastet konklusjon og et klassisk eksempel av å «dra alle over en kam».

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.