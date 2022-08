Innlegget fra daglig leder i Mineralparken, Vegard Hansson, er en klar oppfordring til ledelsen i Agder Energi om å vise ansikt. Et av Hanssons hovedpoenger er at Agder Energi viker unna og ikke vil komme på banen i den betente konflikten med oversvømmelser på Mineralparken i Evje og Hornnes kommune.

Nå er det gått over to uker siden innlegget stod på trykk, men ingen i ledelsen har giddet å ta seg bryet med å sende inn et svarinnlegg. Betyr dette så lite for Agder Energi, selv om de bidrar til å ødelegge fremtiden for en av landsdelens største turistattraksjoner?

Det kan da ikke være slik at voksne og ansvarlige direktører bare kan stikke hodet i sanden og forsøke å tie problemene i hjel?

