Pensjonert prest og forfatter Oddvar Søvik skaper det inntrykk i en kronikk i Fædrelandsvennen 23. juni – at hadde bare ikke kristendom og de kristne verdier blitt motarbeidet i lang tid – ville vi hatt et bedre samfunn.

Til tross for at samfunnets offisielle organer, med Grunnloven i front, verner om og er støttespiller for denne religionen, som jevnlig tilgodeses med milliarder av kroner fra offentlige budsjetter, oppleves i vår tid en vedvarende medlemsflukt fra kirken – 40.000 utmeldte i 2016 og ca. 20.000 i 2019. Antallet konfirmasjoner, brylluper og begravelser i kirkelig regi stuper. Årsaken er nok at opplysningsnivået i folket har kommet opp på et høyere nivå – og dermed kjøper ikke lenger Ola og Kari den absurde overtroen om frelse og fortapelse, himmel og helvete.

Predikanter av den gamle skolen som krever syndserkjennelse, anger, botsøvelser – og bønn om nåde for å oppnå håp om frelse – får ikke lenger gehør verken i kirken eller på bedehuset. Professor dr. theol. Carl Fr. Wisløff sa det slik: Alt menneskelig, kunsten og kulturlivet er smittet av syndefallet.

Det er å håpe at Søvik ved nærmere ettertanke realitetsorienterer seg og bryter ut av Menighetsfakultetets indoktrineringsboble – og erkjenner at den religiøse salighet og overtro har ikke noe positivt å bidra med i det humanistiske sekulære samfunn.

Innlegget er forkortet. Red.

