For mer enn tolv år siden skulle mitt svar på spørsmålet ha vært «til jobben». Hver morgen skulle jeg komme til rett tid, hver dag var det tidspunkter å passe og hver ettermiddag var det å forte seg hjem. Jeg hadde det travelt med å spare til min pensjon og jeg hadde det travelt med å gjøre alt rett.

Det jeg egentlig tenkte på som selve livet, min familie, mine venner, mine interesser og tid for meg selv, det fikk plass i pausene mellom å være på jobben, å tenke på jobben, å forberede meg til jobben og å hvile ut etter jobben. Men slik er det ikke lenger.

Jeg bestemte meg for å jobbe mindre og leve mer, helt enkelt la jobben stå for pauseunderholdningen i livet.

Hører du også til de som synes jobben innskrenker livet ditt? Drømmer du om mer tid, ork og mening? Kanskje er det på tide å hoppe av, gå ned i arbeidstid eller skifte retning i livet?

Hvordan klarer jeg meg med mindre penger, lurer du kanskje på. Jeg løste det gjennom å være fornøyd med det jeg allerede har. Hvilken herlig følelse når vi innser at vi faktisk allerede har alt hva vi behøver. Penger behøver vi alle, men de fleste av oss ikke like mye som vi tror. I takt med at mine inntekter ble mindre, bestemte jeg meg til og med for å få ned mine utgifter. Jeg kjenner meg fin i skjorta til 20 kroner! Men pensjonen da? Rent krast kan vi si at det er sørgelig å jobbe bort en stor del av vår tid for å finansiere en tid av vårt liv som vi ikke vet om vi kommer til å oppleve. Hva tjener du på å jobbe en dag mindre i uka? Kanskje uteblir jobblunsjen, transporten og kanskje koker du billigere mat den dagen du er hjemme. Invester i den summen. Tenk om din ledige dag på den måten gir deg mer pensjon enn hva en innarbeidet dag ville gjort?

Mange som hopper av ekornhjulet opplever en identitetskrise. Vi henger opp så mye av den vi er på det normale arbeidslivets kroker, at spørsmålet om hvem vi er uten jobben blir helt sentral. Hvem er jeg når telefonen blir stille, meilene uteblir og kalenderen er tom? Det tar en stund å innse at ens betydning er så mye mer enn som arbeidstaker. Jeg er mamma, elskling, venn, medmenneske og hundeier. Først og fremst er jeg meg selv og alt dette blir så mye lettere å være når arbeidstakten saktner ned. Lytt til deg selv.

Elsker du jobben og den jobbtakten ditt liv rommer? Bra, men kjenner du at noe stritter imot og at du iblant tenker på at det ikke er verdt det, ta mot til deg og våg å forandre.

Vår største gave i livet er at vi hvert minutt kan velge å leve på en annen måte enn vi har gjort tidligere, men vi må tro på at det er mulig. Og for de fleste går det.

Dette skal jeg snakke mer om på Protestfestivalen i begynnelsen av september.

