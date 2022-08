Jeg kommer ikke med påstander, jeg kommer med faktaopplysninger og mer fakta enn fra ansatte i kommunen kan man faktisk ikke komme. Så jeg er sikker på at Søgne blir en bedre plass så fort vi er kvitt Kristiansand, som har dratt oss ned i kvalitet.

Dette er ikke negativitet, det er rene fakta at vi hadde det bedre før sammenslåingen og at vi vil få det bedre etter løsrivelsen. Sikker ikke lett å forstå for noen, men fakta er av og til ikke lett og forstå for den som står på utsiden og ikke følger med.

Søgne blir ingen liten kommune. Vi blir det Jan Tore Sanner skrev at var tilnærmet idealkommunen med i underkant av 15000 innbyggere, om ikke lenge.

