Leste saken vedrørende slakter Jens Eide. Forklaring og svar fra statssekretæren var rett og slett helt forkastelig. Man skulle tro at de var helt tomme i det som sitter på toppen av kroppen. Svaret var jo ikke noe som helst forklaring, bare tull.

Dersom noen sulter, så sier man ikke til dem at vi skal se hvor lenge du holder ut. For så å vurdere om det kan være en løsning å gi deg noen smuler for å døyve sulten. Er det ikke slik regjeringen holder på? De har flere ganger sagt at de vurderer og følger nøy med på situasjonen for å se hva som kan gjøres.

Hvilke mennesker vil drive på slik i lang tid uten å hjelpe?

Jeg vil tro de fleste som bor sør for Trondheim ser at her styrer regjeringen en bevisst forskjellsbehandling, utelukkende for at de ser at de kan få inn mer i statskassa.

Det et fullt mulig for regjeringen å bestemme en fast pris på strøm til alle husholdninger og næringsliv i Norge. Dette er udiskutabelt. ESA har i mail til meg selv beskrevet at det er opp til norske myndigheter å bestemme prisen på strøm til innbyggere av Norge.

Nå et det på tide at regjeringen ordner opp. Sett en fastpris på maks 35 øre til alle i Norge, også næringsliv. (Det koster 11.58 øre å produsere en kilowattime ifølge OED). Så kan regjeringen ta markedspris for alt de ønsker å eksportere. Det må være begrensninger på eksport i forhold til fyllingsgrad i magasiner, mens elvekraft kan eksportere når det er forsvarlig.

Ønsker SP lykke til med å stå for sine lovnader i valgkampen.

