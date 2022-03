Fremskrittspartiet stemte imot avgiftsøkningene og forslo heller at drivstoffavgiften skulle settes ned. Drivstoffprisene passerte raskt 20 kroner per liter, og det har vært priser på over 27 kroner per liter. I Norge er det nok en gang slik at staten tjener seg rikere mens befolkningen bli fattigere. Den kraftige prisveksten gjør at befolkningen taper kjøpekraft.

Fremskrittspartiet mener at noe av statens ekstrainntekter skal benyttes til å sette avgiftene ned. Det er uholdbart med dagens høye bensin- og dieselpriser som rammer både folk og næringsliv. Fremskrittspartiet har derfor fremmet forslag i Stortinget om at hele drivstoffavgiften fjernes, noe som vil gi en prisreduksjon på bensin på omtrent 8 kr per liter og 7 kr redusert pris på diesel. Dette vil samtidig bidra til å bremse prisveksten og faren for inflasjon som kan gi rentehevinger.

Etter at vi de siste ukene har sett rekordhøye priser på drivstoff, fremmet FrP på Stortinget torsdag 17. mars forslag om hastebehandling både av forslaget om å fjerne avgiftene og om å vurdere å fjerne momsen, dersom utviklingen med skyhøye priser fortsetter.

Fordi det er stor usikkerhet om den videre utviklingen av prisene, mener FrP vi også bør vurdere å kutte eller fjerne moms på bensin og diesel, dersom prisene fortsetter å stige.

Det er skuffende at flertallet på Stortinget ikke ønsker å gi folk hjelp med de ekstreme prisene vi ser både på diesel og bensin.

Det første Arbeiderpartiet og Senterpartiet gjorde da de kom i regjering, var å øke avgiften på bensin og diesel. Samlet sørget de for de største skatte- og avgiftsøkningene på 20 år.

FrP mener det er urimelig at vanlige folk skal straffes økonomisk, samtidig som staten tjener seg stadig rikere. FrP vil derfor fjerne avgiftene, som vil bety at du ville spart omlag åtte kroner lavere pumpepris på bensin og sju kroner lavere pumpepris på diesel.

Ved en hastebehandling av saken etter Stortingets dagsorden paragraf 39C kunne det raskere vært gjort tiltak. Men flertallet ønsket ikke å forsere denne saken til realitetsbehandling. FrP fikk kun støtte av Rødt.

Forslagene var:

· Fjerne veibruksavgiften på diesel og bensin.

· Fjerne Co2-avgiften på diesel og bensin.

· Vurdere å fjerne moms på drivstoff dersom prisutviklingen fortsetter.

