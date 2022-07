Ifølge Statistisk sentralbyrå er 72 prosent av alle norske menn sysselsatt, mens 67 prosent av landets kvinner er det samme. Og vi markerer den internasjonale kvinnedagen 8. mars – som utgjør cirka halvparten av landets befolkning.

Ifølge den nye SSB-undersøkelsen fra 2021, er syv prosent av befolkningen skeive. Dette er med andre ord en relativt liten gruppe mennesker i Norge. Likevel arrangeres pridefestivaler stort sett gjennom hele sommeren – ulik dato ulike steder i landet. Regnbueflaggene vaier både i private og offentlige flaggstenger til ulike tider og over lengre perioder, og det inviteres til arrangement og markeringer på ulike tidspunkt landet over.

Hvorfor er det ikke mulig å finne en felles dag for denne markeringen som er lik for hele landet. Vi klarer jo å enes om en felles dag i andre sammenhenger. Da ville det vært enklere for folk flest å heise flagget denne ene dagen og bli med i lokale og private markeringer. Når markeringene dras over flere uker, for ikke å si måneder, blir det uoversiktlig, og det kan nok for mange oppleves som litt «overload». Jeg tror det vil være bedre med en felles dag da enda flere kunne samles om å markere et viktig tema – i solidaritet og med felles mål om at alle skal få elske den de vil.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.