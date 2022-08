Vi registrerer i disse dager strømpriser som for noen år siden hadde vært utenkelige, og vi må stålsette oss for høsten, kuldas og «strømfakturaenes» inntog. Vel vitende om at regjeringen har gitt lovnad om 90 prosent dekning ut over 70 øre pr kWh, men er det en bærekraftig langsiktig løsning? Skal staten fortsatt subsidiere befolkningens strømregninger i årtier, eller skal vi tenke nytt?

Situasjonsbilde pr 22. august 2022 viser en formidabel forskjell mellom Sør- og Nord-Norge på pris pr kWh. Statsminister Jonas G. Støre uttalte i partilederdebatten at eksport av strøm til Europa vil fortsette, selv med rekordhøye priser og lav magasinfylling, men hvem skal betale for dette?

Han uttalte videre at han ikke ville være statsminister i et land som stengte for eksport av grønn energi ut av landet og at vi måtte vise solidaritet med de andre landene i Europa og forståelse for situasjonen de står i. Ja, det skal vi, men hvordan gikk det med solidaritetstanken i Norge da? Hvor er solidariteten mellom nord og sør og tanken om ett kongerike, en nasjon med felles naturressurser osv?

Ser en på infrastrukturen for strømoverføring eller det såkalte transmisjonsnettet i Norge pr 2022, ser en tydelig utfordringen. Koblingen mellom Sør- og Nord-Norge er så å si fraværende. Vi har kunnskap, teknologi og økonomi til å bygge det som trengs, men har vi politisk vilje og handlekraft?

Norge er ett vakkert land, og bør vi ikke bygge infrastrukturen innad i landet før vi sender kraften fra nord til sør via Sverige? Naturressursene vi har i dette landet tilhører hele landet og ikke den enkelte region. Det er ikke slik at oljepengene og oljefondet tilhører Vestlandet fordi de tilfeldigvis ligger nærmere Nordsjøen. Dette er ressurser som tilhører hele kongeriket, så bør også vannkraften tilhøre hele kongeriket og en sunn fordeling av fordeler og ulemper (les: pris) i så måte.

Det er ikke slik at oljepengene og oljefondet tilhører Vestlandet fordi de tilfeldigvis ligger nærmere Nordsjøen.

I debatten om opphetede strømpriser hører en litt for mye om «kortvarige/kortsiktige» løsninger. Hva om debatten også kunne dreies over til et mer langsiktig perspektiv. Hvordan skal vi på lang sikt (de neste 100 år og generasjoner) sikre stabil konkurransekraftig strøm til husholdninger og næringsliv i hele landet? I disse dager permitterer REC Solar i Kristiansand de fleste ansatte på grunn av særdeles høye strømpriser. Hvem er neste, og hva vil skje med etablering av annen kraftkrevende industri på Sørlandet? Kommer Morrows batterifabrikk i Arendal noen gang til å bli realisert?

Vannkraften har i årtier vært en viktig faktor for næringslivet og en konkurransefaktor som har tjent oss godt, så langt… Det må den fortsatt være i flere generasjoner om vi skal få til det grønne skiftet.

Nei, det er ikke bare Sør-Vestlandet som skal være Europas batteri – det må hele Norge bidra til.

Start byggingen av infrastruktur i hele landet som sikrer oss overføringskapasitet og reduserer usikkerhet og sårbarhet i kraftoverføring. Oppgrader kraftverkene til dagens teknologi. Øk insitamentene overfor befolkningen gjennom tiltakene til Enova, slik at flere kan investere i blant annet solceller, batterikapasitet og «lokalt» produsert strøm.

Mange bekker små, blir som kjent en stor å … med felles kraft for det «grønne skiftet»…

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.