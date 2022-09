I den forbindelse gjør han noe jeg betrakter som det mest lurvete man kan gjøre i en debatt, nemlig å tillegge noen et motiv de ikke har og synspunkter de ikke har gitt uttrykk for (Fædrelandsvennen 10. september). Ifølge Olsson vil jeg ha «ro» i abortdebatten, men hvor tar han dette fra? Ikke fra mitt innlegg! Er det hans evne til å lese norsk som er problemet, eller har han andre motiver?

I uttrykket «timeout» ligger en erkjennelse av at man i en gitt situasjon bør sette seg ned, puste med magen og reflektere over om det ikke er behov for en litt annen strategi enn den man har fulgt i det siste. Det mener jeg KrF bør unne seg i abortdebatten, i kjølvannet av hvordan abortsaken ble brukt i debatten om partiets linjevalg. Med Ropstads påstand om en «historisk mulighet» til å endre abortloven oppnådde man ikke annet enn å sette hele abortdebatten, og med den en skjør «borgfred» gjennom mange år, i spill. Det eneste man oppnådde var en kosmetisk endring av abortloven som er uten noen praktisk betydning og som et stort flertall i Stortinget har gjort klart at lever på lånt tid.

Når man fra ledende politikere i KrF, som fylkeslederen i Agder, prøver å gi inntrykk av at KrF er på offensiven i abortsaken, gjør man den kardinalfeil å gamble med at den politiske hukommelsen er kort. I abortsaken er den ikke det; noe ikke minst KrF selv har bidratt til. Derfor var et sjokk for mange av oss å registrere den kyniske bruken av nettopp abortsaken som man så i linjeskiftdebatten. Basert på det som framstår som uforpliktende smalltalk mellom daværende statsminister og daværende nestleder i KrF gikk sistnevnte høyt på banen med sitt «historisk mulighet»-argument; en påstand han måtte vite det ikke var politisk flertall for.

Når det gjelder parti-cv, tror jeg at jeg matcher dr. Olsson med god margin. Jeg har vært lokalpolitiker for KrF i flere perioder og jeg var ansatt ved partikontoret i 12 år. Der jobbet jeg blant annet med argumentasjonen i abortdebatten og med de ulike forslagene partiet la fram i Stortinget, nye forslag i hver periode. Disse forslagene var ikke spesielt populære, men de andre partiene hadde respekt for engasjementet. Denne respekten fikk et skudd for baugen i «linjedebatten». Bare av den grunn kan en timeout være en klok strategi nå. Det er noe annet enn «ro», dr. Olsson, det er strategi.

