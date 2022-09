Under pandemien, hvor vi fikk påbud om å gå med munnbind på jobb, så klarte vi likevel å smile bak maskene. Nå, med denne prisøkningen på strøm, burde det igjen vært innført påbud. Smilene er nemlig byttet ut med fortvilelse og panikk.

Strømkrise, og i tillegg økte priser på råvarer, begynner å tære verre enn pandemien. Kanskje vi bare er slitne, fordi vår bransje har blitt herjet mest med. Men den største forskjellen mellom dette, og det vi var gjennom, er tilstedeværelse av regjeringssjefen.

Hvor er du, Støre?

Fremtiden så mørk ut i mars 2020, men heldigvis hadde vi da en statsminister som sto i stormen. Uavhengig av politisk syn, så kan ingen ta fra Erna den måten hun styrte landet på. Hun var der. Hun viste seg. Hun beroliget oss. Hun kom med støtte, gjennom ord, og med støttepakker.

Hvor er du Støre, i denne krisen?

Som leder må du steppe opp i en slik situasjon. Om du ikke klarer det, så kommuniser. Vi hører ingenting.

Jeg gjør nok ikke alt riktig selv, og jeg som leder kunne nok gjort ting enda bedre, spesielt under pandemien. Jeg valgte å holde restauranten stengt over åtte måneder gjennom de to årene. Men, jeg mistet ikke en eneste ansatt. Ikke en eneste. Trolig fordi jeg kommuniserte med alle, hele veien.

Støre, du vil med denne håndteringen miste velgere og ikke minst mange av landets bedrifter.

I slutten av august advarte næringspolitisk leder i Næringsforeningen Roar Osmundsen om at bybildet i Kristiansand kunne bli forandret. Allerede dagen etter meldte Ljosland Fjellstove at det ikke lengre var forsvarlig å holde restauranten åpen på grunn av de høye strømutgiftene. Vi har også i ettertid lest om samme tilfeller på Hovden og andre plasser i Sør-Norge. Når kulden kommer hit, vil det også skje her. Garantert. Osmundsen har helt rett. Dessverre.

Blir La Famiglia den første restauranten i Kristiansand sentrum som i høst må stenge? Eller blir det et av byens bakerier?

Ifølge dagens statsminister må vi tåle noen konkurser. Det må vi, kanskje. Men slike er ord er giftige, når du ikke betrygger, og du heller ikke står sammen med folket. Støttepakker er én ting, men jeg er ganske sikker på at med prioritering av velvalgte ord og litt omtanke – så vil mange bedriftseiere på Sørlandet bli mer beroliget.

Når du derimot velger å operere slik, regner jeg med du snarest kompenserer denne likegyldigheten med støttepakker som redder mange hundretalls jobber. Alle har lyst til å gå til en trygg arbeidsplass. Alle vil beholde et yrende byliv. Ingen vil igjen oppleve nye nedstengninger og stor fare for konkurs. Det er veldig enkelt, men slik er det nå.

Vis deg frem, Støre. Vis at det finnes en leder i deg, en leder som virkelig trengs! Vi vil så gjerne smile igjen.

