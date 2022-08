Du leser nå et leserinnlegg. Det uttrykker innsenderens mening.

I debatten om hva våre tjenere (politikere) bør gjøre i forhold til energipolitikken Norge skal føre, så skal faktisk våre tjenere på Stortinget og i regjering gjøre det de lovet og det folket uttrykker ønske om å gjøre.

Jeg kaller politikere folkets tjenere. Det gjør jeg i et håp om å bevisstgjøre politikere om hvorfor de sitter på Stortinget eller i regjeringen. De sitter der kun fordi vi har valgt dem til å sitte der. De er valgt for å tjene sine velgere og utføre de løftene våre tjenere lovet oss før valget. Og når tjeneren ikke gjør det de lovet er egentlig logikken at vi bytter ut tjenere med andre som sier de skal gjøre endringer.

Det er kun sittende tjenere som kan gjøre noe med feilene som er gjort. Bytt dem ut med tjenere som sier de vil endre politikken.

Når det er skrevet; man får ingen merkbare endringer av å skifte fra SP/AP til Høyre. Man må stemme på ytterliggående partier for å få endret dette. Etter partilederdebatten 18/8-22 fremsto etter min mening kun Rødt og Frp som partier med gode nok løsninger. Mange partier har gjort mange feil i energipolitikken de siste årene. Men få av dem vil endre politikken vesentlig slik at Norge får kontroll over situasjonen og kan tilby priser vi alle kan leve med. Det norske folk eier nemlig strømmen. Strømproduksjonen er bygget opp subsidiert av det norske folk, og det er inkludert bygging av vindturbiner (vindmøller).

Om man ikke er enig i all politikken til partiet du velger, så er det viktigste at du er med på å sende et signal til våre tjenere i regjering og på Stortinget.

