Mange artige episodar har vi fått med oss i nyheitene.

Eg har fått meg mang ein god lått av det svære dyret, som veltar seg opp på badeplattformer, oppi småbåtar, og på vannskutarar. Det er så komisk.

Burde ikkje heller «kobben velte seg opp på eit skjer», slik det står i barnerimet?

Ein ting er at Freya har øydelagt mykje. Det blir nok store utbetalingar for forsikringsselskapa.

Men akkurat det har vore ein liten side-effekt i høve til det som skjer.

Dei siste dagane hadde ho halde seg i indre Oslofjord. Ser ut som ho lika folk.

Og folk var begeistra over den 600 kg store «dronninga». Så begeistra, at dei vart vågale, og gjekk for nære det potensielt farlege dyret.

Politi og vektarar vart sett til å passe på at folk ikkje erta på seg Freya med å gå for nære. Dei vart advara, men tok ikkje advarslane alvorleg.

Einkvan nemnde «Bambieffekten». Ho var då så «festleg» og så «snill».

Men så tok heile saka ei trist vending. Ein kunne ikkje risikere at folk kom ut for skade, sjølv om det var på grunn av eiga vetløyse.

Eg er av den meining at skadedyr må takast ut. Men Freya hadde ikkje blitt noko skadedyr om berre folk hadde halde seg unna.

Det var vurdert å flytte ho, men sjølve flyttinga ville vore vanskeleg, og ikkje godt for dyret.

Dessutan ville ho heilt sikkert ha dukka opp igjen ganske snart. Såg ut som ho elska å ha publikum.

Det vart ei lei vende saka tok. Nå er Freya avliva.

Ikkje noko stor sak i høve til kvalrossbestanden. Den er visst nok ikkje trua.

Biologane veit ikkje heilt kvifor ho levde åleine så langt utanfor sitt habitat, men det hender at ting går gale i naturen.

Men at nysgjerrige og uforsiktige tilskodarar skal vere årsak til avliving, er berre trist.

