Som ny politiker, nå i Pensjonistpartiet, var jeg tilstede med utbygger og nabolaget om Blomma-utbyggingen. Det som her har kommet fram er helt vilt og slik vil vi ikke ha det! Stopp straks og følg så det som er avtalt! Noen annen veg finnes ikke.

Tillit til politikere og kommunalt ansatte er så hullete at nå igjen er det tid for å vise at vi bor i et demokratisk land og vil handle ut fra det.

Velforeningen skjøtter sine verv her og full honnør til dere alle. Ikke gi dere.

