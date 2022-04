Nei, det er ikke sånn. Det er ikke en lokal lov som gjør at Kristiansand ikke har søndagsåpne butikker, det er nemlig en ytterst legal sentral lov som heter «Lov om helligdager og helligdagsfred». Den gjelder for hele Norge, den er vedtatt av vårt Storting, og den må alle byer forholde seg til. Og den sier blant annet:

§ 2.Helligdager

Følgende dager er helligdag: a. vanlige søndager, osv – osv.

§ 5. Salg fra faste utsalgssteder

På helligdager skal faste utsalgssteder som selger varer til forbrukere, holde stengt osv – osv.

Det betyr at det ikke er lov med søndagsåpne butikker i Norge. Så finnes det unntak fra loven, Brustadbuer har vel de fleste hørt om, også kiosk og bensin har lov å holde åpent, og planteskoler, suvenirbutikker og diverse annet.

Og jeg mener denne loven er bra. For hvordan ville det blitt om absolutt alle butikker skulle ha åpnet på søndager? Jo, det ville medført at barnehagene måtte holde åpent, renholderne måtte ha jobba søndager, butikkvektere, transport, lager, frisører (om et kjøpesenter har søndagsåpent så må alle forretningene der ha åpent), og det vil da si at hele samfunnet må åpne opp på søndagen som om det var en helt vanlig dag.

Om ikke vi får ha en «annerledes-dag» i uka hvor vi kan ha fri og gjøre akkurat hva vi vil, når skal vi da ha helg? Jeg er ikke medlem av noe kirkesamfunn, så det er aldeles ikke av religiøse grunner jeg er imot søndagsåpne butikker, men jeg vil beholde søndagen som ukas deilige fridag – for de fleste av oss. Jeg er oppvokst med familie som jobbet i helse, da var det ikke alltid forskjell på hverdag og helligdag, men for veldig mange andre er det stor forskjell, og den fridagen må vi beskytte og beholde for alt det er verdt!

Så disse «stakkars» turistene som ikke fikk shoppa en eneste ting i Kristiansand på en søndag, de synes ikke jeg synd på i det hele tatt. De jeg synes synd på, er de som eventuelt måtte ha jobba på søndagene, som om det var en hvilken som helst annen dag, og familien deres.

PS: Det er masse annet moro å finne på som turist i Kristiansand – enn å shoppe!

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.