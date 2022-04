Tidligere denne uka kom Koronakommisjonens rapport, og ikke overraskende viser den at vi studenter har vært blant de mest utsatte under pandemien. SHoT-undersøkelsen har vist at det er altfor mange studenter som er ensomme, ikke har venner, som vurderer å ta livet sitt og som sliter psykisk. Attpåtil har strømprisene skutt i været, og med gjennomsnittlig 87 kroner å rutte med daglig, rammer strømkrisen oss studenter brutalt. Vi er med andre ord allerede en svakerestilt gruppe.

Vi studenter ønsker et studentbysamarbeid. Vi ønsker at Kristiansand kommune stiller med frikjøpte stillinger som jobber konkret med studenttrivsel og utviklingen av studiebyen Kristiansand.

Studentorganisasjonen i Agder, Velferdstinget i Agder, Studentskipnaden i Agder og Universitetet i Agder står samlet om dette, vi ønsker et konkret samarbeid i faste arbeidsgrupper. Nå må kommunen ta sitt ansvar og være fremoverlent.

Hva er poenget med en flott og fin universitetsbysatsning, om man ikke klarer å opprette noe som ligner på en seriøs satsning. Vi er godt over 10.000 studenter i byen her, to faste stillinger burde være et minimum. Dette er noe som i stor grad finnes i andre studentbyer, og nå er det på tide at man i nestekjærlighetens hovedstad får øynene opp for oss studenter.

Trondheim etablerte Studentråd i kommunen for 22 år siden. Vi i Studentorganisasjon fikk gjennomslag for dette her i Kristiansand for tre år siden. La det for guds skyld ikke gå like lang tid før dere tar ansvar og setter av midler til konkrete stillinger for studenttrivsel og studentbyutvikling.

Og om du som innbygger synes dette høres ut som sutring og vas, vil jeg informere deg om at vi studenter legger igjen hundrevis av millioner kroner i byen. I tillegg til dette er det ofte vi som serverer dere mat på utestedene, vi som sitter i kassa på søndager, vi som trener barna deres og hjelper dem med lekser. Vi gjør det vi kan for å få dagene til å gå rundt, ikke engang et legetilbud har vi her i byen om vi ikke bytter fastlege.

Vi studenter står for innovasjon og utvikling. Vår tilstedeværelse er med på å gjøre Kristiansand til en av de relevante byene i Norge, dere bør ikke ta oss for gitt.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.