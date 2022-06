Jeg vet ikke svaret, men jeg tror at vi har kommet til et punkt hvor man må erkjenne at vi er flere som «lager bølger i både kjent og ukjent farvann».

Jeg er av den tiden da vi hadde debatter både i radio og TV, der debattanter var både kjappe og gode i replikkene, men alltid hadde respekt for hverandres synspunkter. Ondskap var ikke fremtredende i debattene. Det var mer det gode utsagn som ble etterfulgt av en god latter som minnes. For å nevne to personer som jeg spesielt la merke til i så måte var Jan P. Syse og Einar Førde. De kom fra hver sin side i politikken. Replikken kunne være både «syrlig og svært kritisk», men ondskap kan man ikke si det var.

Politikk er for meg et redskap som skal sikre at vi har en likebehandling og som varetar alle interesser. Vi kan ha ulike meninger om hvordan man skal oppnå de gode resultater, men ærlighet og redelighet bør være fundamentet i bunnlinja. Politikere velges av oss for å være våre representanter til å fremføre det vi ønsker skal varetas. De er for oss representative som det så fint heter.

Alle politiske partier har i sin organiseringsform vedtekter som tilkjennegir hvordan tillitsvalgte og folkevalgte skal forholde seg representativt til medlemsmassen. Noen ganger får jeg en følelse av at denne intensjonen eller motivet for politikken blir «feid litt under teppet» og at vi er mer «prisgitt» enkeltpersoners håndtering. Jeg får av og til et inntrykk av at det handler mest om hvilke person vi burde ha som statsminister fremfor hvilke politikk vi bør ha. Jeg opplever det samme i lokalvalgene. Det ser ut til at personfokuseringen «hvem man foretrekker som ordfører» er viktigere enn politikken. Jeg opplever det slik at vi mer og mer retter oss inn mot en personifisering som amerikanerne gjør.

Tor Ståle Stålesen. Foto: Janne Birgitte Prestvold

Disse forholdene er, etter min mening, mye av årsaken til at politiske avgjørelser treffes utenfor de formelle organer i en organisasjon og til tider treffes avgjørelser med kompromisser inngått i lukkede rom. Dette er igjen en medvirkende årsak til at vi får usaklige utsagn og påstander som rammer den enkelte. Folk føler ikke at de blir representert på den måten som de forventer i et parti.

En annen konsekvens av den utviklingen vi har hatt er at det lages andre arenaer for debatter utenfor den politiske arena. Eksemplene er mange som blant annet Sørlandsnyhetene, Argument Agder, enkelte aksjonsgrupper og blogging som jeg selv har vært opptatt av å bruke. Disse arenaene blir ofte brukt fordi mange føler at de ikke blir hørt der de bør høres, og så tar usaklighetene overhånd. Jeg er selv blitt korrigert mer enn en gang og jeg håper at jeg er blitt mer bevisst på å vise varsomhet med det jeg skriver.

Hvordan kan man så demme opp for alt det negative som kommer fram i debatter som føres i media og utenforliggende arenaer av politikken. Det er et spørsmål jeg kunne tenke å debattere.

Jeg tror veien å gå er at politikere er villig til å sette seg i førersetet i forhold til byråkratiet.

Jeg tror veien å gå er at politikere er villig til å sette seg i førersetet i forhold til byråkratiet. Fagfolk trenger vi selvsagt, men det er politikerne som skal bestemme rammevilkårene for driften, ikke byråkratene. Det er først når partiorganisasjonene tar i bruk medlemsmassens meninger og signaler og at folkevalgte følger det opp at man føler seg varetatt. Det er da vi får en representativ styring, og de gode demokratiske beslutninger blir fattet.

Åpenheten i de politiske partier og organer er forutsetningen for at man kan få de gode debatter. Kompromisser i lukkede rom er ingen god løsning. Slike møter og kompromisser skaper bare mistenkeliggjøring og usakligheter.

Til syvende og sist er det politikerne selv som kan demme opp for all den usakligheten man ser og opplever i ulike sammenheng. Det er de som har muligheten til å rydde opp. Man kan hverken forvente at media eller andre skal ta opp den «hansken». Politikerne sitter med utspillet, men det forutsetter at motspillere er villige til å spille samme spill og på samme arena. Jeg forventer faktisk at politiske partier tenker gjennom de forholdene jeg her påpeker og er villig til å vise mulighet for endringer opp mot neste valg og framtidig styring både lokalt og sentralt.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.