Er helt sikker på at vi kan få reversert dette forferdelige tiltaket som den nye, større og bedre broa er. Javisst blir det dyrt, og sikkert vanskelig å få tilbake alle de gamle ståldelene som er hugd opp, men fy søren det gjør jo ikke noe.

Blir det noe bedre å få tilbake den gamle broa? Neida, selvfølgelig ikke. Det er jo ikke hensikten heller, men broa skal tilbake. Er helt sikker på at jeg får finansiell støtte, da vi har en finansminister som støtter slike ting for oss vanlige folk. Er det fornuftig da tenker du? Neida, ikke i det hele tatt, men hva gjør vel det da.

Samferdsministeren ønsker jo å nedskalere de store motorveiprosjektene, så dette må jo være midt i blinken. Dyr vei og dårlig fremkommelighet og dårlig sikkerhet, men vi nedskalerer.

Hvis vi nå bare kan få nok Facebook-medlemmer her så er jeg sikker på at vi skal bli hørt. Det har skjedd før, har jeg hørt. Er sikker på at statsministeren kommer til å støtte en folkeavstemning her hvis ikke bystyret stemmer for dette. Ja, kan til og med være at det blir en statlig avstemning, det er jo en europavei, og statsministeren er jo så glad i folkeavstemninger, eller kanskje det var kommunalministeren. Har ihvertfall med meg alle ministrene i den nye lydhøre regjeringen for folk flest, det er jeg sikker på.

Så nå er det bare å melde seg inn, så fikser vi dette. Er nok ikke inne i Hurdalsplattformen dette, men det er nok et B-dokument som ingen kjenner til som ordner dette. Ja til reversering og nei til en ny og bedre vei. Sammen skal vi gjøre ting verre, til det bedre. Eller?

