Når jeg leser debattinnlegg og argumentasjonen hos de som vil ha Søgne tilbake til gamle dager, så rettes all tyngde mot en ting. At Søgne sa nei.

En sannhet med visse modifikasjoner. Selv sa jeg ingenting. Akkurat som ca 50 prosent av de stemmeberettigede. Grunnen til at jeg holdt kjeft da var at jeg mener vi som innbyggere har svært dårlig grunnlag til å kunne mene noe om organisering, ledelse, administrasjon og byråkrati i en kommune. Og det bekreftes jo tydelig når man hører argumentasjonene som verserer i dag.

Jeg hører svært lite om konkrete ting som er blitt verre siden sammenslåingen, og enda mindre bevisførsel for at disse tingene er blitt verre som følge av kommunesammenslåingen og ikke som følge av andre ting (f.eks. covid-19, vedtak gjort av kommunestyret/administrasjon i gamle Søgne kommune (AKA Fryktens rådhus, ref Dagbladet 25.11.17)). Det var riktignok en kar i Finsland som ville løsrives pga piggdekkgebyret som ble innført rundt bykjernen i vinter, ref onsdagens fvn.

Hva om man lister opp det som er blitt verre og bruker media og de folkevalgte til å gjøre noe med akkurat disse tingene, i stedet for å ta 100 kostbare steg tilbake til gamle dager?

Jeg erkjenner at en ting er blitt langt verre etter sammenslåingen. Nærmest umiddelbart ble vi påført en forferdelig pandemi som har preget Kristiansand kommune, og alle innbyggerne i over to år nå. Foreløpig har jeg ikke klart å dokumentere at dette skyldes kommunesammenslåingen, så akkurat der er bevisførselen min nesten like svak som hos de som ønsker seg løsrivelse.

Til slutt. Hvis det skulle gå så galt at det ender med løsrivelse, hvordan går jeg frem for å få etablert en Kristiansand-enklave der jeg bor?

Jeg antar det er tilstrekkelig å etablere en facebook-gruppe så ordner Støre og Sp resten?

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.