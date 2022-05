Du leser nå et leserinnlegg. Det uttrykker innsenderens mening.

«Når vi røver eller plyndrer, er det ingen kjære mor. Kaptein Sabeltann er en farlig mann. Nå kan jeg lukte gull, derfor ror vi inn mot land. Hiv o'hoi! Snart er skatten vår, så kan vi ta det rolig de neste hundre år». (Kilde aktivioslo.no)

Fra Kaptein Sabeltann og til virkelighetens røvere, Agder Energi og Glitre Energi, som i disse dager går til felles front mot områdets gull: Du og jeg, forbrukere av strøm. Røvernes melkekyr. Eller dumme sauer klar til slakt? Flådd har vi blitt og flådd vil vi fortsatt bli, helt inn til skinnet, dersom «eierne» staten og kommunene aksepterer fusjonen. Og det gjør de selvsagt. Resultatet av sammenslåingen vil bli: Større båt, mer mannskap og bedre plass i skattekista. En sikker vinner for røverne, unnskyld, eierne. Et sikkert tap for du og jeg!

