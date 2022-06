Når Vidar Udjus i sin kommentar 1. juni maner til kamp mot dagens regjering, går han til kamp mot de grepene vi trenger for å få på plass viktige veiutbygginger her i Agder. Udjus sitt sammensurium fortjener en oppklaring.

I Agder har vi stått samlet om viktigheten av at E 39, E 18 og Rv 9 må bygges ut og ferdigstilles. Den politiske viljen er stor, men problemet er at den forrige regjeringen og Frp har tatt fra oss folkevalgt makt over å prioritere de største prosjektene.

Da Nye Veier AS ble opprettet i 2015, ble ansvaret for planlegging og utbygging overlatt til dette selskapet. Nye Veier fikk ansvaret for å prioritere rekkefølgen i utbyggingen ut fra samfunnsøkonomisk lønnsomhet på de prosjektene de til enhver tid har i sin portefølje.

Det vil si at det er Nye Veier sitt styre som avgjør hvilke strekninger som skal prioriteres og til hvilken tid. Nå har Nye Veier nedprioritert viktige strekninger i Agder, og prioritert opp fire nye prosjekter utenfor Agder.

Gro-Anita Mykjåland. Foto: Kristin Ellefsen

Stille så lenge det går bra

De borgerlige partiene på Agder samt Fædrelandsvennens kommentator Udjus, har vært meget stille når det gjelder å drøfte de problematiske sidene ved innretningen av selskapet. Og det er forståelig, fordi prioriteringene lenge har gått i vår favør. Men nå kommer konsekvensene av at det er et styre som gjør disse prioriteringene, og ikke vi som folkevalgte. Vi blir sittende som tilskuere mens Nye Veier gjør viktige prioriteringer for Agder som samfunn.

Det ble sagt at ved etableringen av Nye Veier skulle det bygges helt, ikke stykkevis og delt. Derfor ber jeg nå Nye Veier om å ta en ny runde på prioriteringene sine. I tillegg jobber vi i Senterpartiet og Arbeiderpartiet med hvordan store veiutbygginger kan underlegges mer politisk styring, uten at vi ødelegger strukturer som fungerer. Viktigheten av dette arbeidet understrekes når anleggsmaskinene på E 39 står der allerede, og et stort flertall av oss folkevalgte er mot denne utsettelsen.

Nye strekninger til Nye Veier

Det siste den forrige regjering gjorde var å legge inn 11 nye strekninger i porteføljen til Nye Veier. 11 nye strekninger som går i knivskarp konkurranse om pengene som settes av til veibygging hvert år. Likevel la ikke forrige regjering inn mer penger til Nye Veier. Og det er forståelig, for Nye Veier får hvert år 6 milliarder kroner av staten for å bygge veier, pluss inntektene fra bompenger.

Det som ble gjort var at Nye Veier fikk utvidet perioden for de årlige tilskuddene fra 2035 til 2041. Grep som gjorde at Høyre-regjeringen kunne stå i media og feire at de skulle bygge flere veier – men som i praksis betydde utsettelser og mulighet for stopp i prosjekt som allerede var lagt inn i Nye Veiers portefølje. Ble det bygd et luftslott?

For Nye Veier har et viktig poeng når de sier at dagens situasjon med svært høye råvarepriser og usikkerhet på kapasiteten hos leverandører gjør at kostnadene og usikkerheten ved veibygging har økt betraktelig. Vi kan ikke bygge ubegrenset med vei. Tilgangen på råvarer og entreprenører er ikke uavgrenset, og kommer til en kostnad.

Vi trenger tiltak, ikke løfter

Nettopp for å få bygget prosjektene vi trenger har Erling Sande, leder av samferdselskomiteen på Stortinget, tatt til orde for at det må ses på hvordan vi kan redusere kostnadene ved de store veiutbyggingene. Det er blant annet bedt om innspill på endring av dagens vegnormaler slik at vi får vurdert hvordan vi kan bygge billigere uten at det går ut over sikkerheten til trafikantene. Dette er noe både Statens vegvesen og Nye Veier har støttet.

Om Udjus har behov for flere luftige løfter, får han gjerne drømme seg tilbake til forrige regjering, men fakta i saken får han forholde seg til. Så skal vi i Senterpartiet og Arbeiderpartiet se fremover for konkrete grep som kan gi oss de veiutbyggingene vi trenger.

I Agder har vi stått tverrpolitisk sammen om å bygge ut E 39 og E 18. Det har ikke endret seg.

