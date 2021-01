Smittevernregler i Kristiansand



Det kan virke som om noen av smitteutbruddene i Kristiansand kunne vært forhindret om kommunen hadde valgt en rettere linje på smittevernreglene sine. Skal vi lære noe av dette må det vel være å ta inn over seg alvoret i smittesituasjonen som den er i dag, og sånn den kan bli om to uker og to måneder. Alle kan vente med bingo og konserter. Behovet for penger kan ikke gå foran ønsket om liv og helse. Ledelsen i kommunen skal sørge for å lede sine innbyggere i en krisetid, og slik det er nå virker det å være full bonanza hva smittevern og klar føring gjelder. Ta nå grep i denne situasjonen, stram inn og gi folk en grunn til å ha tillatt dere på toppen.

