Ny langtidsplan for forsvarssektoren: God plan

Denne langtidsplanen vil gi meg gode muligheter til å utvikle og styrke Forsvaret hvis vi lykkes med gjennomføringen, skriver forsvarssjefen. Foto: Tore Meek / NTB

Regjeringen har levert Prop. 14 (S) Evne til forsvar – Vilje til beredskap til Stortinget for behandling. Dette er en god langtidsplan for forsvarssektoren og en nødvendig styrking av Forsvaret i lys av den sikkerhetssituasjonen Norge står overfor. Planen balanserer oppgaver, struktur og økonomi, noe som er viktig for en bærekraftig utvikling av Forsvaret.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn