Aktuell julefilm på kino

Første juledag er det premiere på filmen «Den største forbrytelsen». Den bygger på Marte Michelets glimrende dokumentarbok med samme tittel.

Her får vi et nært møte det som skjedde under 2. verdenskrig da 773 norske jøder ble deportert fra landet vårt for å drepes. Filmen rekonstruerer blant annet det som skjedde den 26. november 1942 da 532 jøder ble sendt i døden til Auschwitz fra Akershuskaia med skipet Donau.

Det som skjedde med våre jøder er det største skamplett i Norges krigshistorie. Hvorfor ble disse uskyldige menneskene sendt av sted for å utslettes? Jo, det er bare en grunn – de var jøder!

Undertegnede vil oppfordre flest mulig til å se denne filmen – for vi trenger å minnes det som skjedde.

At den filmen settes opp i julen passer veldig fint. Hovedpersonen som vi feirer i denne høytiden var selv en jøde. Mesteren fra Nasaret ble født til jord for å ta på seg all verdens synd – og døde på korset for alle mennesker. Dette gir håp i en tid som er preget av usikkerhet, frykt og meningsløshet.

