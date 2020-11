Unesco-saken

Da vil jeg bare takke for positive tilbakemeldinger etter mine innspill i saken. Og fra min side er fylkesordføreren sine unnskyldninger mottatt med glede og takk.

Jeg ønsker ALLE vedtakende og alle samarbeidende parter lykke til med det store, viktige og strålende arbeidet som ligger foran. Og sier HJERTELIG VELKOMMEN TIL VALLE til prosjektlederen.

Fra nyttår vil jeg selv være med på å legge tilrette for at vedkommende (DU) får et godt sted å være de neste tre årene. Så finner du kanskje til og med ut at Valle er et BLIVENDE sted. Som for så mange andre!

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn